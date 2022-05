Il coraggio non le manca. “Colpita da un proiettile russo alle gambe, una ragazza di 15 anni si è messa alla guida di un'auto per 30 chilometri sulla strada minata e sotto attacco per mettere in salvo quattro adulti”. Lo ha reso noto su Telegram Serhii Haidai, capo amministrazione militare regionale di Luhansk.