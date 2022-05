Ucraina, bombe russe sul grande parco giochi di Kharkiv - Video

Sono terribili le immagini, riprese dai più angolazioni, che mostrano i danni nel parco divertimenti Gorky Park. Le bombe russe non lasciano nulla all'immaginazione. Seconda a Kiev per popolazione, Kharkiv è stata pesantemente bombardata dall'inizio del conflitto. Il coprifuoco è d'obbligo per i bambini, fortunatamente non presenti all'interno. Anche il resto degli adulti vive perlopiù confinati negli scantinati, barricati. Nella città, che paga lo scotto di essere troppo vicina al confine con la Russia, la pace è ancora lontana e anche le attrazioni apparentemente innocue possono trasformarsi in obiettivi militari.