Ucraina, ecco la traiettoria del missile Yakhont. Sale in quota, vira e poi prende velocità - Video

Il sistema missilistico costiero mobile (PBRK), denominato Bastion, è parte del periodo post Unione Sovietica quando si studiarono nuovi sistemi di difesa costiera basati su missili anti-nave. In particolare il missile supersonico P-800 Oniks (Noto anche come 3M55 Oniks o Yakhont, classificato dalla Nato con la sigla SS-N-26 Strobile) può arrivare a colpire obiettivi situati fino a 300 km di distanza. Sparato da un'unità mobile, il missile sale in quota vira e prende velocità puntando l'obiettivo.