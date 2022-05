Ucraina, il drone Tb2 distrugge due motovedette Raptor appostate vicino l'isola dei Serpenti - Video

Un nuovo filmato, diffuso dagli ucraini, mostra il drone che mira e colpisce due motovedette Project 03160 “Raptor”.

I droni turchi Bayraktar TB2, in dotazione dell'Esercito ucraino, sono protagonisti nella guerra in Ucraina. Sono velivoli in grado di reggere in volo fino a 24 ore e raggiungere velocità stimate in 220 chilometri grazie alla struttura leggera e alla fusoliera realizzata in fibra di carbonio. Il peso trasportabile è limitato a 150 chilogrammi, con svariati equipaggiamenti. Tra le dotazioni a bordo ci sono telemetri, per misurare la distanza dell'obiettivo e designatori laser. (Leggi di più)