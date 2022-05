Ucraina, la città allagata appositamente dagli ucraini per ostacolare l'avanzata dei russi - Video

Demydiv è un villaggio di tremila abitanti a nord di Kiev, tre chilometri a ovest del fiume Dnepr. Oggi è completamente allagato, ma quella che potrebbe apparire una disgrazia è stata in realtà una vittoria tattica per la resistenza ucraina. A raccontare la vicenda è il New York Times: gli ucraini, il 25 febbraio, hanno intenzionalmente aperto una diga e inondato il paese, insieme ai campi circostanti, creando un pantano che a marzo ha rallentato l'avanzata dei carri armati russi e fatto guadagnare tempo prezioso agli ucraini. (Leggi di più)