Grano, la crisi alimentare coinvolge oltre trenta paesi e decine di milioni di persone

Via mare, via terra o via fiume, si considerano tutte le possibilità per far uscire il grano dall’Ucraina. La via marittima prevede che sia l’ucraina a sminare i porti mentre è meno fattibile che Europa ed America assicurino una rotta sicura alle navi perché potrebbe sembrare un coinvolgimento nel conflitto. Più facile usare i treni ma bisogna avere i permessi dei paesi da attraversare. C’è anche chi suggerisce il trasporto via fiume sul Danubio. L’importante è fare presto, la crisi alimentare coinvolge oltre trenta paesi e decine di milioni di persone.