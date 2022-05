Ucraina, l’altra guerra, quella delle parole - il video

La Russia offre la cittadinanza ai cittadini di Zaporižžja, Kherson e Mariupol, l’Ucraina mette il visto obbligatorio per i cittadini russi. Putin è disposto ad aprire i porti per far transitare il grano, in cambio della revoca delle sanzioni, Zelensky nega qualsiasi concessione territoriale per la pace e reputa la proposta un ricatto. Il ministro degli Esteri Ucraino accusa la Nato di scarsa efficienza negli aiuti all’Ucraina. la stampa tedesca racconta di un accordo tra i paesi dell’Alleanza Atlantica per rallentare le forniture di carri e aerei all’Ucraina in modo da non alimentare l’escalation.