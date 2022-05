600 soldati feriti a Mariupol. Sanno che se saranno catturati verranno torturati e uccisi

Due donne ucraine, i cui mariti sono tra i militari del battaglione Azov asserragliati tra i resti dell'acciaieria Azovstal a Mariupol, chiedono che qualsiasi evacuazione di civili includa anche i soldati, dicendo che temono che i militari saranno torturati e uccisi se lasciati indietro e catturati dai russi. "Anche la vita dei soldati è importante. Non possiamo parlare solo di civili", dice Yuliia Fedusiuk, 29 anni, moglie di Arseniy Fedusiuk, membro del Reggimento Azov a Mariupol. che ha parlato insieme a Kateryna Prokopenko, il cui marito, Denys Prokopenko, è il comandante del battaglione.

Si stima che 2.000 difensori ucraini e 1.000 civili siano nascosti nella vasta rete sotterranea di bunker dell'impianto. Sono in grado di resistere agli attacchi aerei, ma le condizioni di cui sopravvivono sono diventate terribili, con cibo, acqua e medicine che stanno finendo. Kateryna Prokopenko, 27 anni, ha chiesto una missione in stile Dunkirk, un riferimento all'operazione marittima della seconda guerra mondiale del 1940 in cui centinaia di barche furono lanciate per salvare oltre 330.000 truppe britanniche e alleate circondate dalle forze tedesche sulle spiagge della Normandia.

Le donne hanno detto che 600 soldati sono feriti, con alcuni che soffrono di cancrena. Nel video si vedono uomini feriti con bende macchiate; altri avevano ferite aperte o arti amputati. Un uomo a torso nudo descrive le sue ferite: due costole rotte, un polmone perforato e un braccio slogato "rimasto appeso alla carne".

Non è stato possibile verificare in modo indipendente il video che le donne hanno detto essere stato preso la settimana scorsa nel labirinto di corridoi e bunker sotto l'impianto.