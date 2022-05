Ucraina, sottratti dai russi 58 tonnellate di beni: scarpe da ginnastica, chitarre, tv e un drone

"MediaZona" - un media indipendente russo - ha stilato una mappa di beni saccheggiati in Ucraina dai russi. In particolare i giornalisti hanno scoperto come agivano i militari e rintracciato 58 tonnellate di pacchi. In particolare le spedizioni contenevano scarpe da ginnastica, pneumatici, microfoni, televisori, salsicce e cibo in scatola, chitarre, una tenda e persino un drone russo Orlan. In particolare dall'inizio del conflitto c'è stato un aumento anomalo delle spedizioni, ma anche collegamenti insoliti tra le città a conferma della versione del saccheggio all'ingrosso. E in un caso, l'esercito russo ha utilizzato l'SDEK (Una società di consegna espressa di Novosibirsk) per trasportare un drone militare. Forse - scrive MediaZona - non hanno “derubato solo gli ucraini, ma anche il loro stesso esercito”.