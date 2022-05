Azovstal: i russi mostrano il video degli ultimi difensori che si arrendono

Gli ultimi difensori di Azovstal si arrendono, controllati dai militari russi. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che l'ultimo gruppo di forze ucraine rintanato nelle acciaierie di Mariupol si è arreso, segnando la fine di un assedio durato settimane.

Il video, diffuso dal ministero, mostra i combattenti in fila per essere perquisiti dalle truppe russe fuori dalle acciaierie. Molti dei combattenti sono stati costretti a rimuovere i capi di abbigliamento in modo che i loro tatuaggi potessero essere controllati dai soldati russi.

"Il territorio dello stabilimento metallurgico Azovstal è stato completamente liberato", ha affermato il ministero in una dichiarazione aggiuntiva. Il gruppo che si è arreso comprendeva 531 persone.