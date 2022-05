Un elicottero russo Ka-52 spara su obiettivi ucraini, visto da vicinissimo - Video

Zvezda, la tv del ministero della Difesa russa, ha diffuso questa ripresa di una telecamera piazzata sotto un elicottero Ka-52 durante una missione sul territorio ucraino.

Il Kamov Ka-52 è uno degli elicotteri più utilizzati in questi tre mesi di offensiva. Sviluppato dalla fine degli anni novanta sulla base di un precedente progetto sovietico e prodotto in serie dal 2008, in precedenza è stato largamente utilizzato da Mosca durante il conflitto ucraino. A inizio conflitto risultavano 170 gli elicotteri di questo modello nelle disponibilità dell'aeronautica russa.