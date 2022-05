Un fumetto racconta la storia di Zelensky - Video

La TidalWave Comics di Portland, Oregon, ha pubblicato “Political Power: Volodymyr Zelenskyy", un fumetto biografico sul presidente dell'Ucraina. L'albo di 22 pagine racconta come Zelensky sia salito al potere tre anni fa promettendo la fine del conflitto con i separatisti filorussi nell'Ucraina orientale, e come adesso affronti un'invasione rischiando il rovesciamento del suo governo e alla fine della democrazia ucraina.

Zelensky, famoso per avere interpretato un presidente fittizio in una serie televisiva, non aveva nessuna esperienza politica quando iniziò il suo mandato da sesto presidente del paese. L'editore statunitense Darren G. Davis, ha detto: “Quest'albo significa molto per me, i miei nonni sia materni sia paterni provenivano all'Ucraina. Questa pubblicazione non serve solo a raccontare una storia ma in qualche misura a contribuire a una causa”. Parte degli incassi sarà devoluta alla Croce rossa internazionale



(video Reuters)