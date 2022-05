Un nuovo video del missile ucraino Stugna-P

Tornano sui social ucraini le immagini dell'operatività del missile anticarro Stugna-P. Per le milizie della nazione invasa più di un arma, ma un simbolo stesso della resistenza perché progettato e prodotto in Ucraina. All'inizio del conflitto è stata un'arma determinante per contrastare l'avanzata dei mezzi corazzati russi infliggendo al nemico molte perdite. Adesso la strategia di Mosca è cambiata: riunite le forze, gli attacchi si stanno concentrando in Donbass e le truppe russe guadagnano terreno ogni giorno.