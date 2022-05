Le mogli dei soldati di Mariupol a Zelensky: salva le loro vite

Una cinquantina di donne, tutte mogli di soldati dell'esercito ucraino e degli uomini del Battaglione Azov intrappolati nell'acciaieria Azovstal a Mariupol, hanno manifestato a Kiev in Piazza Indipendenza, luogo dal forte valore simbolico.

L'iniziativa era rivolta al presidente Zelensky, con la richiesta di trattare per garantire anche ai militari asserragliati nell'impianto, e non solo ai civili, una via di uscita. La manifestazione, non autorizzata, è stata velocemente sciolta.