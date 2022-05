La mossa di Putin: una nave russa da carico entra per la prima volta nel porto di Mariupol

Dopo la telefonata di ieri di 90 minuti tra il presidente francese Emmanuel Macron, Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente Russo Vladimir Putin, oggi la tv della Repubblica Indipendente di Doneck ha rilasciato un video, con i consueti toni enfatici tipici della comunicazione russa, in cui si vede la prima nave da carico secco russa entrare nel porto di Mariupol in seguito alle operazioni di sminamento e di rimozione dei relitti affondati che potevano rendere la navigazione non sicura. Ieri sera l'Eliseo aveva assicurato di aver ricevuto dal Cremlino la promessa di sbloccare i porti conquistati ed a quanto pare oggi vi è stata una risposta da parte di Mosca.

Restano bloccati 25 milioni di tonnellate di grano nei silos dei porti e molte navi già caricate ma bloccate agli ormeggi. Una sola nave non può che avere un significato dimostrativo o simbolico, ma segnala che la partita sullo scacchiere geopolitico del Mar Nero è in pieno svolgimento.