Una statua per George Floyd - Video

In un parco di Houston in Texas è stata inaugurata una statua di George Floyd nel secondo anniversario della morte. L'opera della scultrice Adrienne Rison-Isom, intitolata "Conversazione con George" mostra Floyd seduto a un tavolo da picnic nel Tom Bass Park. Floyd ha trascorso la maggior parte della sua vita a Houston prima di trasferirsi a Minneapolis nel 2014.



È una delle tante iniziative in memoria dell'uomo ucciso a Minneapolis il 25 maggio del 2020 quando un agente di polizia lo tenne immobilizzato per oltre nove minuti con il suo ginocchio sul collo mentre Floyd era ammanettato e disteso con la faccia a terra. Sempre mercoledì l'incrocio dove ebbero luogo i tragici fatti, l'angolo tra la 38esima strada e Chicago Avenue, è stato rinominato in suo onore "George Perry Floyd".

Nel frattempo, a Washington, il presidente Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo per riformare la polizia federale e locale. L'ordine impone a tutte le agenzie federali di rivedere le loro politiche sull'uso della forza, crea un registro nazionale degli agenti licenziati per cattiva condotta e utilizzerà sovvenzioni per incoraggiare la polizia statale e locale a limitare l'uso di manette e le strette al collo.