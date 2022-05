VIDEO - mogli in spalla: la dura corsa a ostacoli per coppie (ma fatica solo lui) in Ungheria

Gara di corsa a ostacoli per coppie sposate. I mariti partecipano a una corsa con moglie in spalla. L'uomo deve trasportare la moglie per un percorso attraverso fosse d'acqua profonde un metro e barriere di vario tipo il più velocemente possibile.

Il video mostra gli uomini in gara impegnati nell’attraversamento di fossati e pozzanghere, o mentre si arrampicano su vari ostacoli sempre con le partners in spalla. Alcuni concorrenti e l’organizzatore di gara commentano l'evento. Infine la coppia vincitrice riceve il premio.

Questa specialità di corsa è molto diffusa in Finlandia dove ogni anno si svolgono i "Wife Carrying World Championship Games", i campionati mondiali di questa specialità. Tra gli atleti partecipanti alcuni indossano travestimenti.