Veri e propri arsenali nelle case degli americani

Il fotografo Gabriele Galimberti ha raccontato con i suoi scatti il legame tra gli americani e le armi. È impressionante la quantità di armi che possiedono in casa. Decine e decine di fucili d’assalto, pistole, revolver ed ogni altro tipi di arma che riempiono i giardini, gli spazi attorno alle piscine ed alle macchine di lusso. Non è un fenomeno, infatti, che riguarda solo i quartieri degradati. Gli americani hanno un emendamento nella costituzione, il secondo, che in nome della possibilità di difendersi, facilita l’accesso e la detenzione di armi. A 18 anni nei 50 stati Usa non si può comprare alcol e tecnicamente neanche farselo comprare, ma, in molti di essi, si può tranquillamente acquistare un fucile d’assalto.