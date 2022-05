Video del lancio di vernice rossa sulla sede dell'ambasciata polacca a Mosca

Individui non identificati, per ora, hanno macchiato oggi con vernice rossa l'insegna dell'ambasciata polacca a Mosca. Lo riferisce la Tass. I dipendenti della sede diplomatica della Polonia stanno attualmente effettuando le pulizie dei locali, rimuovendo la vernice e si sono rifiutati di commentare l'incidente.

L'ambasciatore polacco in Russia Krzysztof Krajewski è stato convocato oggi al ministero degli Esteri russo, dove è stato informato che Mosca si aspetta delle scuse ufficiali dalle autorità polacche in relazione all'attacco all'ambasciatore russo in Polonia Sergey Andreyev contro il quale il 9 maggio è stata a sua volta lanciata addosso della vernice rossa.