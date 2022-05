Questo nuovo video del petardo durante Vicenza-Lecce sembra scagionare i tifosi giallorossi

Sulla coda di polemiche che sta continuando a seguire la partita giocata ieri tra Vicenza-Lecce, in serie B, interviene un documento video che apre un punto di vista diverso sull'esplosione della bomba carta deflagrata subito dopo il gol del vantaggio del Lecce.

Tutto è successo al 69' della sfida del Romeo Menti nel settore degli ospiti dopo il gol che in quel momento rappresentava la momentanea promozione del Lecce in Serie A. Lo scoppio di un grosso petardo ha costretto all'uscita dal campo il portiere dei veneti. Una bomba carta è esplosa sotto la curva occupata dai tifosi del Lecce, il portiere vicentino Nikita Contini è rimasto a terra ed è stato poi portato fuori in barella. Contini è stato sostituito e la partita si è fermata per poi riprendere e terminare con la sconfitta del Lecce per 2-1 nei lunghi minuti di recupero.

Al momento, però, sembrerebbe non ci siano conferme sulla responsabilità degli ultras giallorossi. La società del Lecce vuole verificare la balistica del lancio. Le immagini riprese da un tifoso leccese seduto negli spalti dei vicentini, mostrerebbero uno degli steward in servizio sotto il Settore Ospiti dello stadio “Menti“ andare incontro al punto in cui sarebbe esploso il fumogeno per poi allontanarsi con calma.

Questura Vicenza, individueremo autore bomba carta

Verrà individuato chi ha lanciato la bomba carta che ha ferito il portiere del Vicenza e un raccattapalle. Lo afferma la Questura di Vicenza. Le immagini registrate dalla sala operativa del Gos (Gruppo operativo speciale), situata sopra la tribuna stampa dello stadio Menti, con telecamere indirizzate verso entrambe le curve occupate dagli ultras, saranno analizzate nel dettaglio per individuare l'autore del gesto teppistico.

Il portiere Contini dimesso in serata dall'ospedale

"La tac cerebrale e cervicale ha dato esito negativo: il giocatore ha riportato una labirintosi da trauma barico, è stato tenuto in osservazione ma dimesso nella serata di ieri, dovrà osservare alcuni giorni di riposo".

Il Comunicato del Vicenza

“La società LR Vicenza, in merito ai fatti verificatisi ieri dopo la rete siglata dal Lecce e in considerazione delle ipotesi “creative” che stanno caratterizzando in queste ore le cronache web e social, non può esimersi dal:

– condannare fermamente il comportamento di alcuni tifosi resisi protagonisti del reiterato lancio di forti petardi, avvenuto anche prima del fatto in oggetto, che hanno costretto al 70’ il portiere Contini e un raccattapalle a lasciare il campo, perché storditi dallo scoppio degli stessi e ad interrompere la gara per circa 10 minuti.

– rigettare le farneticanti, risibili e sconsiderate ipotesi, uscite sui social e riprese da alcuni media, tese a scaricare la responsabilità del lancio, invece che dal settore della Curva Nord, sugli steward in servizio a bordocampo, i quali in quel frangente erano impegnati a dirigersi velocemente verso un altro bambino raccattapalle, travolto dalla caduta dei led e rimasto a terra, lievemente ferito ad una gamba. Versione già confermata dalle immagini che escludono tale responsabilità.

– riservarsi, all’esito dei necessari approfondimenti delle Autorità competenti e conseguenti riflessioni, ogni eventuale azione a difesa della propria immagine e di quella dei propri collaboratori, nonché dei danni subiti all’impianto bordocampo e ai servizi igienici del settore in oggetto”.