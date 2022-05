Bono e The Edge in concerto nella metro di Kiev - VIDEO

Performance a sorpresa di due dei rockstar più famosi al mondo, nella metropolitana di Kiev: il frontman e il chitarrista degli U2.

La stazione di Kreshchatik, palcoscenico di eventi internazionali spesso dal forte valore simbolico, ha ospitato Bono Vox e The Edge, leader della band che si è sempre distinta per il forte impegno sociale e politico, che hanno improvvisato un concerto.

Con loro hanno suonato i membri della band ucraina Antytila, celebre in patria, che con Ed Sheeran e Camila Cabello hanno dato vita a Concert For Ukraine, evento andato in scena alla Resort World Arena di Birmingham il 29 marzo a sostegno del popolo ucraino in fuga dalla guerra.