Video - gli artificieri ucraini disinnescano una mina arenata sulle coste di Odessa

La guerra in Ucraina

La mina navale è un ordigno esplosivo di peso compreso fra i 150 e i 1000 kg, contenuto in un involucro a tenuta stagna generalmente metallico, usato per creare sbarramenti alle navi nemiche, lungo le rotte commerciali, gli ingressi dei porti o in particolari zone di mare d'importanza strategica.

La mina navale può mantenere la sua capacità distruttiva per anni o decenni, senza manutenzione, ed esplode quando una nave ne sollecita i sensori di detonazione.

Le mine galleggiano e vengono ancorate al fondo con delle catene, rimanendo così sospese a mezz'acqua.

Questa probabilmente si è staccata ed è finita sulle spiagge vicino ad Odessa.