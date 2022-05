Video - La Kalush Orchestra rientra in Ucraina e improvvisa un concerto per i doganieri

A due giorni dalla vittoria dell'Eurovision Song Contest a Torino, i componenti della band ucraina Kalush Orchestra, salutate le compagne rimaste a Torino, sono tornati subito in patria per sostenere la battaglia contro l'invasore russo. Appena arrivati al confine hanno improvvisato un mini concerto per i doganieri, alla presenza della stampa che li stava aspettando. Poi si sono fermati ancora a cantare per i ragazzi di Yavorov, una cittadina a metà strada tra il confine e la città di Leopoli.