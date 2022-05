Video - Ecco i razzi British Brimstone, dono del Regno Unito all'Ucraina

Sviluppato per la Royal Air Force britannica, il Brimstone è descritto come un missile di precisione – noto come "fire-and-forget" – che è in grado di autodistruggersi se non riesce a trovare il suo bersaglio.

Può essere lanciato da terra o dall'aria ed è progettato per colpire veicoli e navi in rapido movimento sia a terra che in mare, compresi carri armati e autoblindo e navi da attacco veloce in mare.

Con un peso di 50 kg e una lunghezza di 1.8 m, può essere utilizzato da velivoli come tornado GR4, Typhoon ed elicotteri d'attacco e può anche essere schierato da veicoli aerei senza equipaggio (droni), piattaforme terrestri e di superficie.

Ha una portata di circa 37 miglia (50km) e una precisione millimetrica, in grado di passare dalla guida alla ricerca del laser al targeting autonomo.

Secondo il Times la variante di terra del Brimstones è stata inviata dal governo britannico in Ucraina per difendersi dagli attacchi russi dal Mar Nero. Secondo l'intelligence britannica circa 20 navi della Marina russa, compresi i sottomarini, sono operativi nel Mar Nero.