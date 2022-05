Video - le prime immagini dell'evacuazione dell'Azovstal

Dopo il comunicato del Ministero della Difesa russo circa il raggiungimento dell'accordo per evacuare i soldati feriti ancora intrappolati nell'acciaieria Azovstal di Mariupol, cominciano a uscire sui social le prime immagini. Questo video ritrarrebbe l'arrivo di uno dei feriti, trasportato da un'ambulanza all'ospedale di Novoazovsk. In precedenze il comandante del battaglione Azov aveva diffuso, sempre via social, un video in cui affermava: "I difensori di Mariupol hanno eseguito l'ordine di evacuazione. Nonostante tutte le difficoltà, hanno respinto le forze schiaccianti del nemico per 82 giorni e hanno permesso all'esercito ucraino di riorganizzarsi, addestrare più personale e ricevere armi dai Paesi partner. Nessuna arma funzionerà senza militari professionisti, il che li rende l'elemento più prezioso dell'esercito. Per salvare vite umane, l'intera guarnigione di Mariupol sta attuando la decisione di evacuazione approvata dal Comando supremo e spera nel sostegno del popolo ucraino".