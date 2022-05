Video - L'intervista dei giornalisti è interrotta dal bombardamento russo

La guerra in Ucraina

Sono molte ormai le vittime della guerra Ucraina anche tra i giornalisti nazionali e stranieri. Il primo è stato Brent Renaud, a nord di Kiev, mentre documentava l’evacuazione dei civili vicino al ponte di Irpin. Insieme a lui si trovava il collega Juan Herrera Arredondo, che a sua volta ha riportato ferite, fortunatamente non letali. Il 15 marzo a Horenka, altra cittadina subito a nord di Kiev, sono stati uccisi il cameraman di Fox News Pierre Zakrzewsky e la giornalista ucraina Oleksandra Kurshinova. Il corrispondente di Fox News, Benjamin Hall, era con loro ed è anche lui rimasto gravemente ferito nell’attacco. Il 23 marzo è morta Oksana Baulina, giornalista russa per il giornale indipendente The Insider, durante un bombardamento a Kiev.