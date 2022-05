Video - Il momento esatto in cui la Russia usa "testate termobariche" per devastare l'Azovstal

Queste immagini, riprese da un drone, sono postate sul canale Telegram del Report giornaliero del Ministero dell'Interno del DPR, la Repubblica Popolare di Doneck, che sono i separatisti ucraini filorussi del Donbass. La Russia avrebbe usato testate termobariche per distruggere definitivamente l'impianto dell'Azovstal. Questo poco dopo l'evacuazione di 100 persone da parte delle Nazioni Unite e la promessa di Putin di non attaccare. Mosca avrebbe accusato l'Ucraina di sfruttare la pausa per costruire nuove postazioni fortificate ed ha ordinato l'attacco. Secondo Kiev invece la tregua sarebbe servita a salvare le persone che ancora sarebbero dentro l'impianto. Le comunicazioni con chi sta all'interno si sono completamente interrotte quindi non c'è nessun modo per sapere cosa stia succedendo dentro. L'acciaieria al centro di Mariupol ha un altissimo valore simbolico per entrambi gli schieramenti. Perderla significherebbe per l'Ucraina cedere definitivamente una delle città più grandi. Per la Russia, prendere la città prima del 9 maggio, avrebbe una grande valore propagandistico in vista della grande parata della vittoria contro i nazisti nella seconda guerra mondiale.