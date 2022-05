Video - Realizza portachiavi da pezzi di aerei russi abbattuti e li vende a 1000 dollari l'uno

Un uomo d'affari ucraino, Iurii Vysoven, trasforma i rottami di un aereo da combattimento russo abbattuto in portachiavi souvenir e li vende all'estero per sostenere lo sforzo bellico. Il ministero della Difesa ucraino ha pubblicato le immagini del relitto, che, secondo quanto riferito, avevano il numero di coda RF-81251 e l'identificativo "31 Red". La Russia non conferma i dettagli delle perdite militari e la Reuters non è in grado di verificare le circostanze in cui l'aereo è caduto. L'aereo è un Su-34 ed è stato abbattuto nei pressi di Borodjanka in Marzo. Il governo di Kiev ha dato il permesso all'uomo di usare delle parti dell'aereo. ogni portachiavi è venduto a 1000 dollari, il ricavato andrà a finanziare droni per le forze armate ucraine, Vysoven però si augura di poter smettere presto e che l'Ucraina torni un paese pacifico.