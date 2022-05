Video - Un cinghiale mette alle corde un passante ed i social fanno ironia

La presenza dei cinghiali per le strade di Roma è sempre più evidente e sul web girano decine di video che la testimoniano. Alcuni scelgono una vena ironica, come questo utente di TikTok che ha creato un canale apposito ed immagine uno scontro in stile Pirati dei Caraibi tra questo cinghialotto, neanche troppo piccolo, ed un malcapitato passante. Il problema non riguarda solo l'incolumità di eventuali malcapitati ma anche il numero crescente di casi di peste suina che infetta alcuni animali. Ad ora la malattia non è in grado di passare dal suino all'uomo.