VIDEO -Il Volo ospite del contest, nonostante Gianluca Ginoble positivo al Covid e collegato da casa

Ospite della serata “Il Volo”, il gruppo musicale composto da due tenori e un baritono, ma in versione semi-virtuale con Piero Barone e Ignazio Boschetto sul palco e con Gianluca Ginoble collegato da remoto, perché risultato positivo al Coronavirus.

Il trio ha trascinato il Pala Olimpico di Torino con una versione rock di “Grande amore”, il brano con cui, nel 2015, vinse Sanremo e poi partecipò all'Eurovision, dove si classificò primo al televoto e terzo nella classifica generale.

Una esibizione diversa da quella che i tre cantanti si sarebbero aspettati di fare, ma che ha comunque entusiasmato il pubblico.

Piero Barone, a RTL 102.5 , ha detto: "Quando è arrivata la notizia del tampone positivo il nostro pensiero comune è stato che l’importante sarebbe stato portare a casa questo evento. È un periodo complicato e poteva accadere a ognuno di noi tre" e Ignazio Boschetto ha raccontato la soluzione trovata: "Grazie alla tecnologia siamo riusciti a fare un video e mandarlo nel led wall. Dobbiamo dire grazie alla nostra produzione e a quella dell’Eurovision, che hanno fatto un lavoraccio".

Il Volo - Grande Amore

Chiudo gli occhi e penso a lei

Il profumo dolce della pelle sua

È una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole.

Sole sono le parole

Ma se vanno scritte tutto può cambiare

Senza più timore te lo voglio urlare questo grande amore

Amore, solo amore è quello che sento

Dimmi perché quando penso, penso solo a te

Dimmi perché quando vedo, vedo solo te

Dimmi perché quando credo, credo solo in te grande amore

Dimmi che mai

Che non mi lascerai mai.

Dimmi chi sei

Respiro dei giorni miei d'amore.

Dimmi che sai

Che solo me sceglierai

Ora lo sai

Tu sei il mio unico grande amore

Passeranno primavere,

Giorni freddi e stupidi da ricordare,

Maledette notti perse a non dormire altre a far l'amore

Amore, sei il mio amore

Per sempre, per me.

Dimmi perché quando penso, penso solo a te

Dimmi perché quando amo, amo solo te

Dimmi perché quando vivo, vivo solo in te grande amore

Dimmi che mai

Che non mi lascerai mai.

Dimmi chi sei

Respiro dei giorni miei d'amore.

Dimmi che sai

Che non mi sbaglierei mai

Dimmi che sei

Che sei il mio unico grande amore