Video - Bechkam e Leclerc giocano a calcio-tennis nei paddock di Miami

I due campioni si sono incontrati nel paddock del Gran Premio di Miami che si è svolto lo scorso week-end, e che ha visto il ferrarista arrivare secondo dietro alla Red Bull, ed hanno dato vita a questo siparietto a favore di telecamere. Magari per il pilota francese anche un modo per scaricare la tensione. L'altra Ferrari di Carlos Sainz è arrivata terza. La classifica del mondiale piloti di Formula1 vede in testa Charles Leclerc con 104 punti seguito da Max Verstappen a 85 e da Perez a 66. La classifica costruttori vede la Ferrari prima a 157 punti seguita da vicino dalla Red Bull a 151.