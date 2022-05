Shanghai, la protesta delle pentole contro il lockdown - Video

A Shanghai, da oltre un mese in lockdown, migliaia di persone hanno raccolto l'invito diramato sui social e inscenato "la protesta delle pentole". Alle finestre hanno battuto sulle padelle creando suoni assordanti, secondo le immagini finite nelle maglie della censura cinese.

A dispetto delle polemiche sulle pesanti conseguenze per l'economia con i lockdown draconiani, la Cina è tornata a difendere l'approccio dinamico della 'tolleranza zero' al Covid in forza delle sua efficacia nel controllo della pandemia negli ultimi due anni: "E' riuscito a salvaguardare vita e benessere delle persone e ha ridotto al minimo l'impatto del virus sullo sviluppo economico e sociale", ha detto in un briefing Li Bin, vice capo della Commissione sanitaria nazionale. Secondo Li "il lavoro per eliminare le infezioni a livello di comunità a Shanghai sta procedendo bene. L'approccio dinamico dello 'zero-Covid' rimane l'opzione migliore del Paese per coordinare il controllo dell'epidemia e lo sviluppo economico e sociale", ha concluso. Ma la gente non ci sta e cresce di giorno in giorno la protesta sui social.