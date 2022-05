Video da drone, un elicottero russo viene abbattuto all'Isola dei Serpenti

La guerra in Ucraina

L'Isola dei Serpenti, situata a 35 km dalle coste dell'Ucraina e della Romania, è un punto strategico molto importante per il controllo dei cieli e delle acque del Mar Nero occidentale. In questi giorni le forze ucraine stanno divulgando molti video che vedono protagonisti i successi delle azioni compiute dai droni turchi Bayraktar. In questo caso viene colpito un elicottero proprio mentre sta operando sull'isola, forse caricando o scaricando materiale.