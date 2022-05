Video, dentro il carro armato russo come si carica e come si spara

La guerra in Ucraina

Il video è direttamente pubblicato dal Ministero della Difesa russo. La didascalia recita: “Gli equipaggi dei carri armati T-72B3 nella LPR distruggono i punti di tiro delle forze armate ucraine, I tank russi, dalle linee di tiro, sopprimono le sezioni più resistenti delle aree fortificate naziste, nonché le attrezzature e la manodopera del nemico”.

Il T-72 è un carro armato da combattimento di origine sovietica, sviluppato negli anni sessanta, prodotto dalla Uralvagonzavod di Nizhny Tagil ed entrato in servizio nelle forze armate dell'URSS a partire dal 1973. È stato esportato in più di 40 paesi e prodotto in più di 30.000 esemplari, traguardi che lo hanno insignito del titolo di carro armato più diffuso al mondo.

La variante T-72B3Il è un carro di terza generazione ed è stato introdotto in Russia nel 2010.