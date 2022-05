La prima eclissi parziale di sole del 2022, ma l'Italia non l'ha potuta vedere

In alcune parti del mondo si è potuto assistere a un'eclissi parziale di Sole, la prima del 2022, purtroppo non visibile dall'Italia.

La causa del fenomeno è stata la Luna Nera. "Il 30 c'è stata la seconda luna nuova del mese di aprile", ha spiegato Paolo Volpini, dell'Unione Astrofili Italiani (Uai). Ad aprile ci sono dunque cinque fasi lunari invece delle solite quattro". Sole, Luna e Terra si sono trovati allineati, anche se non in maniera perfetta, quindi l'ombra della Luna proiettata sulla Terra ha oscurato in parte il Sole.

La copertura di oltre la metà del disco solare si è potuta osservare solo da un punto nell'Oceano Antartico all'incirca a metà strada tra la Terra del Fuoco (Sud America) e la Penisola Antartica. Dal Sud America hanno potuto godere dello spettacolo solo gli abitanti di Cile e Argentina e in misura minore Perù, Bolivia, Paraguay e Uruguay.

Bisognerà invece attendere il 25 ottobre per poter osservare un'altra eclissi di Sole, la seconda e ultima del 2022 e anche questa parziale. Sarà visibile da Europa, Asia occidentale, Medio Oriente e Africa.