L'urlo di Vasco e del suo popolo: "Finalmente!" - Video

"Finalmente possiamo ricominciare ad abbracciarci, a divertirci, a cantare, a ballare. Questo periodo senza concerti è stato durissimo, ma adesso è finito".



Finalmente, dice Vasco Rossi, si torna ai concerti, oltre 1.000 giorni dopo la sua ultima data.



E finalmente devono aver pensato anche gli oltre 100mila fan, quando intorno alle 21,30 sono risuonate le prime note del concerto.



Un ritardo, annunciato dal palco e accolto da bordate di fischi, dovuto al fatto che all'orario previsto per l'inizio ancora in tanti dovevano entrare nell'arena.



La giornata del popolo del Blasco si è messa infatti in moto in modo un po' pigro, facendo saltare molte delle previsioni. Grande calma in mattinata, almeno fino alle 15 non si registravano problemi nell'accesso alla città. Poi dal pomeriggio, si sono concentrati gli arrivi, con le uscite dell'autostrada intasate e il fiume dei fan che si è messo in cammino, per diversi chilometri, verso la Trentino music arena, non senza qualche disagio.



"Aspettavamo la navetta, che non è mai arrivata", dicono due ragazze mentre raggiungono a piedi Trento sud.



Qualcuno ha pensato anche di godersi lo spettacolo dal di fuori, tanti hanno trovato posto lungo la ciclabile.



Poi, con il buio, via alla musica, ai giochi di luce e alle emozioni. Come dice Vasco. Quanto ti sono mancate queste emozioni? "Ma guarda troppo, troppo..."