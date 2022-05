Video - Visita a sorpresa della first lady americana Jill Biden che incontra Olena Zelenska

La first lady Jill Biden ha incontrato Olena Zelenska, che non si vedeva in pubblico, dall’inizio della guerra, a Uzhhorod un piccolo centro del sud ovest del paese.

Le due donne si sono sedute , una di fronte all’altra, in una delle aule della scuola adesso trasformata in rifugio per gli sfollati, tra cui 48 bambini.

Le due first lady si sono scambiate una fitta corrispondenza nelle ultime settimane come ha riportato la CNN.

"Volevo venire per la festa della mamma - ha detto Biden alla first lady ucraina - il popolo degli Stati Uniti sta con il popolo dell'Ucraina". La visita in ucraina di Jill Biden e' un "atto molto coraggioso". Lo ha detto la moglie del presidente ucraino Zelensky, rivolgendosi alla first lady americana. "Capiamo cosa significa per la first lady Usa venire qui durante una guerra quando ogni giorno sono in corso azioni militari, dove le sirene suonano ogni giorno, anche oggi. Tutti noi sentiamo il vostro sostegno e la leadership del presidente Usa. Il vostro amore e sostegno durante questo giorno così importante e simbolico per noi", ha aggiunto.