Crisotoforetti interviene da ISS: "Devastati dal conflitto ma a bordo prevale la collaborazione"

Il video mostra l'astronauta Samantha Cristoforetti che interviene al World Economic Forum dalla Stazione Spaziale Internazionale e risponde ad alcune domande sulla collaborazione con i colleghi russi a bordo dell'ISS.

“L'esplorazione spaziale è davvero un'area di attività umane in cui la cooperazione internazionale si è rivelata la chiave per raggiungere il successo e la ISS ne è davvero una testimonianza”, ha detto Astrosamantha.

“Penso che a livello personale siamo tutti rattristati e devastati dagli eventi in corso e dall'attuale conflitto -ha proseguito l'astronauta italiana- ma allo stesso tempo, in termini di relazioni qui a bordo, penso a ciò che prevale: la nostra collaborazione quotidiana, la nostra personale amicizia con i nostri colleghi che conosciamo da molto tempo e, a livello professionale, il nostro comune impegno per il successo della missione e per continuare lo straordinario lavoro di scienza e progresso tecnologico che svolgiamo. Il lavoro sulla Stazione Spaziale Internazionale è il prodotto del lavoro integrato di molti partner".

Sull'argomento è intervenuto anche il direttore dell'ESA, Josef Aschenbacher. "La ISS è ovviamente un caso molto speciale perché dipendiamo gli uni dagli altri", ha detto. “La cooperazione con la Russia probabilmente continuerà. Abbiamo bisogno della Russia e la Russia ha bisogno dei partner occidentali, altrimenti la stazione non funzionerà”.