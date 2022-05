William e Kate con Tom Cruise alla premiere del sequel di "Top Gun"

Attesissimi sul red carpet, il principe William e Kate si sono uniti a Tom Cruise per la premiere londinese del sequel di “Top Gun”. All'eleganza di William, la duchessa di Cambridge ha risposto con un abito Roland Mouret, lungo fino a toccare il pavimento e con le spalle scoperte. Abiti a parte, la loro presenza a Leicester Square è stata, in prima battuta, un supporto per i lavoratori del mondo della tv, del cinema e dello spettacolo nel Regno Unito. Cruise, in “Top Gun: Maverick”, riprende il ruolo di pilota (“Pete Mitchell”) della Marina degli Stati Uniti dopo oltre 36 anni dal successo di Tony Scott del 1986. Parlando di William coi giornalisti, l'attore statunitense ha dichiarato di avere molto in comune con il principe: “Entrambi amiamo l'Inghilterra, siamo aviatori e ci piace volare". William, infatti, si è formato come pilota nella Royal Air Force specializzandosi nella ricerca e soccorso.