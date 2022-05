Il presidente ucraino Zelensky a Davos: "Bloccare il grano rubato ogni giorno dai militari russi"

“Il grano viene rubato ogni giorno dai militari russi, poi portato via nave in alcuni paesi. Stiamo cercando di reagire molto rapidamente, stiamo lavorando a livello del ministero degli Esteri con le ambasciate di quei paesi”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo al Forum Economico di Davos. "Penso che se capisci da dove viene questo grano e come la Russia l'ha ottenuto, non puoi comprarlo illegittimamente", ha aggiunto.



Durante il discorso in videoconferenza Zelensky ha auspicato nuove sanzioni alla Russia da parte della comunità internazionale: “dovrebbero essere massime”, in grado di escludere “qualsiasi scambio”. Il presidente ha poi chiesto più armi per il suo Paese: “L'Ucraina ha bisogno di tutte le armi che chiediamo, non solo di quelle che sono state fornite”, ha detto.