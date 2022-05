Zelensky invita a votare la band ucraina agli Eurovison

"A breve alla finale dell'Eurovision l'Europa e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra lingua. Io credo che, alla fine, questa parola sarà 'vittoria'. Europa, vota per i Kalush Orchestra". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video su Telegram ha lanciato un appello a pochi minuti dall'inizio della finale dell'Eurovision Song Contest, in corso a Torino. "Sosteniamo i nostri connazionali, sosteniamo l'Ucraina", ha aggiunto.