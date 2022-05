Zelensky: la guerra si concluderà solo con la diplomazia

La guerra in Ucraina può terminare solo con mezzi "diplomatici": lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando ad un canale tv ucraino, mentre i negoziati tra Mosca e Kiev sono ad un punto morto. La guerra "sarà sanguinosa, si combatterà, ma si concluderà definitivamente con la diplomazia", afferma Zelensky.



"Ci sono cose che non possiamo ottenere se non al tavolo dei negoziati. Vogliamo che tutto torni (a com'era)" ma "la Russia non vuole". Così il presidente ucraino parlando in tv dello stato dei colloqui con la Russia.



"Li porteremo a casa. Questo è quello che dobbiamo fare con i nostri partner che si sono presi la responsabilità". Così Zelensky dopo che ieri Mosca ha annunciato l'uscita di tutti i militari asserragliati nell'acciaieria Azvostal. "I ragazzi - ha detto il presidente - hanno ricevuto l'ordine dai militari di uscire allo scoperto e salvarsi la vita".