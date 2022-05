Zelensky premia cane sminatore

Patron, un cane che lavora con i vigili del fuoco di Chernihiv, ha ricevuto una medaglia come riconoscenza per il suo lavoro da cane sminatore dal presidente Volodymyr Zelenski durante l'incontro con il primo ministro canadese Justin Trudeau. "Oggi voglio premiare gli eroi ucraini che stanno già ripulendo la nostra terra dalle mine. E insieme ai nostri eroi, un meraviglioso piccolo geniere - Patron - che aiuta non solo a neutralizzare gli esplosivi, ma anche a insegnare ai nostri bambini le necessarie regole di sicurezza nelle zone dove c'è una minaccia di mine", ha detto Zelenski. Dall'inizio della guerra il 24 febbraio, il piccolo Jack Russell terrier avrebbe individuato più di 200 esplosivi, ed impedito la loro detonazione, diventando rapidamente un simbolo del patriottismo ucraino.