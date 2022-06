Le donne di Atena

Filantropa e designer, Carla Vittoria Maira è Presidente di Atena Onlus che da vent’anni offre gratuitamente prevenzione e assistenza medica, con una particolare attenzione alle donne che non riescono o possono curarsi. Nasce così l’attività svolta nelle carceri in cui detenute e poliziotte sono state raggiunte da specialisti di ogni settore, ma anche il progetto Women Hospital completamente dedicato alla medicina di genere in cui si è lanciata a capofitto. Madre di due figli architetti, CVM vive e lavora affacciata su Villa Borghese, tra le cupole barocche che rendono unico il panorama di Roma. Dalla sua passione per le neuroscienze nascono opere che illuminano e si accendono, per stimolare il senso della vista che ci relaziona con il mondo circostante. Lavora per le donne e circondata da donne, con semplicità e determinazione.