Ad Agordo l'addio del "suo popolo" a Leonardo Del Vecchio, il padre di Luxottica

Belluno, arriva a Mezzogiorno il feretro di Leonardo Del Vecchio, il patron di Luxottica che ha scelto di riposare nella sua vallata. Già dall'alba alcuni operai erano in attesa della salma, tanto è l'affetto nei confronti del grande imprenditore. Si sta predisponendo tutta l'organizzazione per i funerali previsti per domani alle 11 e 30, mentre la camera ardente è stata aperta nel pomeriggio. A rendergli omaggio tanti dipendenti provenienti dai diversi stabilimenti, ma anche Francesco Milleri, il nuovo presidente e Ad di Essilux che succede a Leonardo Del Vecchio. Arrivato in elicottero con la moglie ed alcuni collaboratori e accolto dai familiari e i parenti della famiglia, è stato tra i primi a rendere omaggio all'amato patron.