Alluvione a Casalzuigno: le immagini del torrente esondato. "Le auto spazzate via in 10 secondi"

Disagi per il maltempo in Lombardia

Il video erroneamente riporta la data del 5 luglio 2022 mentre in realtà è il 5 giugno quando nel comune di Casalzuigno (Varese), un torrente è esondato raggiungendo alcune abitazioni. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco. Per far fronte alle richieste sono stati richiamati in servizio diversi uomini e sono giunte in supporto alcune squadre dai comandi di Milano e Monza-Brianza.