Le previsioni del tempo per giovedì 2 giugno

NORD E CENTRO

Bel tempo prevalente al centro nord, salvo lo sviluppo diurno su Alpi e Prealpi specie di nord est nelle ore più calde della giornata di rovesci e temporali che localmente potranno muoversi verso le pianure adiacenti. Tempo stabile per tutta la giornata invece al centro. Da segnalare al mattino la possibilità di foschie e nebbie, sia su pianure e Valli interne che lungo costa. Temperature massime in aumento, in pianura padana intorno ai 30 gradi, superiori invece al centro con punte di 34 35 gradi sulle regioni tirreniche.

SUD E ISOLE

Tempo stabile e anticiclonico al sud e sulle due isole maggiori. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso fatta eccezione per velature di passaggio sulla Sardegna. Temperature in aumento e in genere comprese tra 30°C e 35°C con punte di 38°C e 39°C sulle piane interne delle due isole maggiori. Venti deboli e a prevalente regime di brezza.