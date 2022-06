America News. Lo sguardo di Rainews24 sul panorama Usa

Claudio Pagliara dalla capitale degli Stati Uniti ci aggiorna sulle intenzioni di Biden di fornire nuove armi all’Ucraina, compresi missili a medio raggio. Mosca ha subito fatto sapere il suo dissenso ma Kiev ha assicurato che non verranno usati per colpire obiettivi fuori dal territorio ucraino. Alle preoccupazioni russe di un’escalation degli scontri, gli Usa hanno risposto che la loro intenzione è solo “Portare il presidente Zelensky al tavolo delle trattative nella posizione più forte possibile”

L’ambasciatrice a Washington Mariangela Zappia commenta l’incontro tra il presidente Biden ed il presidente del consiglio Mario Draghi in visita alla Casa Bianca. Al centro del colloquio naturalmente la situazione ucraina e le sanzioni alla Russia, ma anche il contributo del made in Italy all’economia Statunitense anche in ambito scientifico.

Con Tony Montalto, presidente di Stand with Parkland, parliamo della strage nella scuola in Texas. La figlia Gina è stata vittima della strage appunto avvenuta in una scuola di Parkland nel 2018 e con la sua associazione si batte perché questi eventi smattano di ripetersi. L’argomento è la facilità di accesso alle ari per i cittadini del Stati Uniti.