Amy Winehouse, Mark Ronson svela la prima registrazione vocale: così è nato Back to Black

Il produttore ripercorre la nascita del brano omonimo, “Back To Black”, che diede il nome al secondo album in studio di Amy Winehouse. L'artista britannica, scomparsa a 27 anni nel 2011, scalò con l'album le classifiche mondiali. Nel testo il ritorno al nero esprime qualcosa di negativo, ma anche una sorta di metafora per identificare un posto “amico” dove rifugiarsi al termine di una relazione. Il riferimento è alla rottura della storia d'amore tra Amy Winehouse e l'ex marito Blake Fielder-Civil (Un personaggio considerato autodistruttivo).