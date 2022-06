Antico tempio romano riportato alla luce nei Paesi Bassi - Video

"Mai prima d'ora un tempio, altari e resti di sacrifici erano stati trovati in così buone condizioni", afferma l’Agenzia Nazionale Olandese per il Patrimonio Culturale che ha annunciato oggi la scoperta nell’est dei Paesi Bassi definendola “eccezionale”.

Il tempio si trova vicino a Nijmegen, al confine con la Germania, dove un tempo si estendeva il Limes, il confine settentrionale dell'Impero Romano, nella sua massima estensione durante il II secolo d.C., e che oggi è patrimonio dell'umanità protetto dall’UNESCO.

Alcuni volontari hanno trovato reperti provenienti dal sito l'anno scorso nel villaggio di Herwen-Hemeling e hanno avvisato l’Agenzia. Ulteriori ricerche hanno poi portato alla scoperta del sito vicino a una collina.

Parte dei reperti sarà esposta in un museo a Nijmegen da sabato. Tra i reperti particolarmente interessanti, che verranno esposti in un museo di Nijmegen, vi sono alcuni piccoli altari in pietra su cui i soldati facevano delle offerte votive a Ercole Magusanus, Giove Serapide e Mercurio.

"Si tratta di un fatto eccezionale (non solo) per i Paesi Bassi, ma anche a livello internazionale", conclude l’Agenzia olandese aggiungendo che nei Paesi Bassi si trovano diversi santuari romani, ma questo è il primo tempio completo rinvenuto.